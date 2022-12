Aproape jumatate dintre fetele mai mici de 15 ani care raman gravide sunt din Romania. Bacaul are cele mai multe minore gravide

45% dintre nasterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani din Uniunea Europeana provin din Romania, informeaza Salvati Copiii Romania, care accentueaza ca 20% din impozitul pe profit ar dota maternitatile si sectiile de terapie intensiva neonatala."In anul 2020, 731 de fete cu varsta sub 15 ani au devenit mame, in top fiind judetele Mures (63 de mame cu varsta sub 15 ani), Bihor si Dolj (52) si Brasov (40). Totodata, doua din 10 mame adolescente au mai mult de un copil, ... citeste toata stirea