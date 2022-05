Au sosit rezultatele necropsiei in cazul celor doi copii inecati la Bacau. Micutii traiau cand au fost aruncati in apa

Autoritatile au facut publice rezultatele necropsiei in cazul fetitei si baietelului care au fost aruncati de propriul tata, de pe barajul Beresti. Potrivit primelor informatii transmise de oamenii legii, micutii se aflau in viata la momentul tragediei.Trupurile micutilor au fost descoperite plutind, insa cel al tatalui este de negasit. Din nefericire, copii nu au raspuns manevrelor de resuscitare, in ciuda tuturor eforturilor facute de salvatori.Acum, pompierii si scafandrii cauta ... citeste toata stirea