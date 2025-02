Azil al groazei, descoperit in Bacau de ANPC. Zeci de batrani primeau mancare expirata de luni de zile

Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au descoperit, in urma controlului realizat la nivel national, ca intr-un centru de ingrijire din Bacau, 48 de persoane erau hranite cu alimente expirate de mai multe luni. Echipele de control au retras toate produsele neconforme.Reprezentantii ANPC au anuntat, duminica, faptul ca in urma controlului la nivel national in centrele pentru persoane varsnice si persoane cu dizabilitati, au fost gasite nereguli grave intr-un centru de ... citește toată știrea