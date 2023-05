Spectacolul invitat "Ciao, bella!" in regia Antoanetei Zaharia, productie a Teatrului "Toma Caragiu" din Ploiesti, va putea fi vazut duminica, de la ora 19,00, la Sala Mare a Teatrului Municipal Bacovia, in cadrul Bacau Fest Monodrame.Din distributie fac parte actritele Clara Flores, Ioana Farcas si Miruna Lazar."Un spectacol in care fiecare actrita are de spus sase monologuri la public este un tur de forta. Mi-am propus un spectacol in care actorii sa alerge ca la un maraton, un maraton ... citeste toata stirea