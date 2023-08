Medicii veterinari au facut in iulie 328 de controale in unitatile de alimentatie publica. Actiunile de verificare au vizat aspecte privind respectarea de catre operatorii alimentari a modului de intretinere si igienizare a spatiilor in care produsele alimentare sunt manipulate, a conditiilor de prelucrare si de depozitare a materiilor prime si a produselor finite, a cerintelor de ... citeste toata stirea