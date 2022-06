Bacau - Perchezitii intr-un dosar de vaccinare "la chiuveta"

Mai multe perchezitii au loc joi dimineata in Bacau intr-un dosar de vaccinare "la chiuveta"."In aceasta dimineata, politistii de la economic, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, impreuna cu luptatori pentru actiuni speciale si criminalisti, desfasoara perchezitii domiciliare, in municipiul Bacau, intr-un dosar penal ce vizeaza infractiuni de fals informatic, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, privind procesul de vaccinare anti ... citeste toata stirea