Bacauanii fac haz de necaz. Cele mai reusite glume dupa aproape o saptamana fara apa la robinete FOTO

Locuitorii Bacaului, greu incercati in plina de iarna de lipsa apei potabile, nu si-au pierdut simtul umorului. Pe retelele de socializare circula in ultimele zile mai multe glume legate de situatia deloc amuzanta in care se afla. De aproape o saptamana, locuitorii Bacaului stau la cozi in frig ca sa faca rost de apa potabila si apa menajera.In fata crizei apei care se prelungeste nesperat de mult, autoritatile locale spun ca, cel mai probabil, sambata dimineata, 5 februarie 2022, apa va ... citeste toata stirea