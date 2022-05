Bacauanul care a stabilit un record in materie de furturi. A sustras bani si bijuterii de 400.000 de lei

Barbatul, in varsta de 35 de ani, este suspectat de comiterea mai multor infractiuni de furt, pe raza municipiului Bacau, in perioada decembrie 2021 - mai 2022. Individul patrundea in locuinte, de unde sustragea bani si bijuterii. Din cercetari a reiesit faptul ca barbatul ar fi patruns fara drept in mai multe imobile de pe raza municipiului Bacau, de unde ar fi sustras bani si bijuterii, cauzand un prejudiciu in valoare de aproximativ 400.000 de lei."La data de 26 mai, in baza a trei mandate ... citeste toata stirea