Bacaul a pierdut, in doi ani, peste 3.800 de pensionari

* daca numarul pensionarilor de stat a scazut cu 1.400 persoane, numarul pensionarilor agricultori s-a redus, in perioada ianuarie 2020 - februarie 2022, cu 2.411 persoane * in total, in judeul Bacau primesc pensie, lunar, 145.669 pensionariJudetul Bacau a inregistrat, in ultimul an, o scadere importanta a numarului de pensionari de stat, ajuns, la 1 martie 2022, la138.757 persoane, fata de 140.157, cati erau inregistrati la sfaritul anului 2019.Daca numarul pensionarilor de stat a ... citeste toata stirea