Bacaul, invadat de insecte

Primaria Bacau a anuntat inceperea tratamentelor impotriva capuselor, tantarilor si altor insecte. Actiunile de combatere ar urma sa inceapa, in urmatoarele zile, dat fiind faptul ca orasul este deja invadat de insecte, din cauza inactiunii autoritatilor."In vederea prevenirii si combaterii insectelor care provoaca disconfort in spatiile deschise la nivelul municipiului Bacau, Serviciul Municipal de Utilitati Publice in calitate de operator dezinsectie-dezinfectie-deratizare (DDD) a incheiat ... citeste toata stirea