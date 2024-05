Barbat arestat pentru droguri, la Bacau

Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 zile sub acuzatia de trafic de cocaina, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.Initial, suspectul a fost retinut pentru 24 ore de procurorii si politistii de combatere a criminalitatii organizate, pentru trafic de droguri de mare risc, in forma continuata.'Din cercetarile efectuate in cauza s-a stabilit ca, in perioada ianuarie - aprilie 2024, o persoana ar fi detinut si comercializat, in ... citește toată știrea