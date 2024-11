Barbat deghizat in maicuta, prins de politisti

Un barbat in varsta de 31 ani, din Moinesti, a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins, fiind deghizat in maicuta, ca solicita bani pentru o presupusa interventie medicala, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau."Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Bacau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, au prins in flagrant delict un barbat de 31 ani, din municipiul Moinesti, banuit de savarsirea infractiunii de ... citește toată știrea