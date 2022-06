Barbat inecat in raul Bistrita, la scaldat. Scafandrii l-au cautat ore in sir

Pompierii din Bacau au intervenit, duminica dupa amiaza, 19 iunie, pentru salvarea unei persoane care disparuse in apele raului Bistrita. Barbatul a fost gasit dupa cateva ore de catre echipele de interventie, iar echipajul de la Serviciul de Ambulanta a declarat decesul. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bacau, o persoana a sunat duminica, 19 iunie, la 112 si a anuntat ca un barbat s-a inecat in apele raului Bistrita, in zona orasului Buhusi.Un echipaj de salvatori cu o ... citeste toata stirea