O noua interventie chirurgicala cu un grad ridicat de risc a avut loc in cadrul Compartimentului de Chirurgie Vasculara al Spitalului Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" Onesti.Pacientul in varsta de 56 de ani, din judetul Bacau, prezenta ocluzia arterei iliace externe drepte, patologie cunoscuta sub denumirea de maladie aorto-iliaca.Echipa operatorie pentru rezolvarea acestui caz a fost formata din dr. Cozmin-Eugen Marian (medic specialist chirurgie vasculara), dr. Sebastian Istrate (medic ... citeste toata stirea