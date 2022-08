Barbat strivit de tractor, la Onesti

In cursul acestei dimineti, 16 august, in jurul orei 10,00, un barbat din Onesti, in varsta de 67 de ani, care conducea un tractor la care era prinsa o caruta ce transporta agregate minerale din albia raului Oituz, a pierdut controlul asupra directiei, tractorul rasturnandu-se. Accidentul a avut loc in satul Carja, judetul BacauSoferul a fost prins sub tractor, iar pasagerul, in varsta de 72 de ani, din Oituz, a suferit mai multe traumatisme.La fata ... citeste toata stirea