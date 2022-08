Barbati prinsi sub un tractor rasturnat la Oituz. Un om a murit, altul e grav ranit

Pompierii bacauani au intervenit marti, 16 august, in localitatea Oituz, in urma unui apel care anunta faptul ca o persoana a fost prinsa sub un tractor. La fata locului s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma, descarcerarea si doua ambulante ale Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Bacau."Din nefericire, in ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, victima prinsa sub utilajul agricol a fost declarata decedata. O alta victima, constienta, cu multiple traumatisme a ... citeste toata stirea