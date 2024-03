Batranul de 80 de ani care nu are ce manca zile intregi! Nea Vasile traieste intr-o saracie lucie, uitat de toata lumea si abandonat de statul roman!

Are varsta de 80 de ani si locuieste in Giurgioana, un sat izolat din judetul Bacau, mai precis in comuna Podu Turcului. Este unul dintre batranii Romaniei care sunt lasati de izbeliste de statul roman, apucand sa manance doar cand binevoitorii ii calca pragul, sa vada daca mai traieste.Nu au familii. Sunt singuri pe lume, bunicii carora nu le deschide nimeni usa sufera in casa de frig, foame si sete. Nea Vasile, asa cum il stiu oamenii locului, locuieste singur, dupa o viata de munca asidua, ... citește toată știrea