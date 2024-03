Bunicul traficant de droguri, prins in fapt

Un barbat de 72 de ani din Bacau a fost prins cu droguri asupra sa de jandarmii din Bacau. Pana si autoritatile au fost surprinse sa vada ca "bunicul" are la el mai multe plicuri cu o substanta verde, interzisa.Prins in fapt, batranelul a incercat sa se scuze spunand ca nu stia ce este in plicuriJandamrii din Bacau l-au depistat pe batranul de 72 de ani in seara zilei de luni, in jurul orei 22.00. Acesta se afla impreuna cu o alta persoana in zona stadionului din Bacau. Cand au vazut ... citește toată știrea