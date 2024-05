Cat de periculos este muntele de fosfogips radioactiv de la Bacau. Amenzile platite de statul roman

Halda de fosfogips de la Bacau, rezultata din activitatea de procesare a minereurilor de fosfati pentru producerea de ingrasaminte chimice, ar trebui sa fie ecologizata pana in 2027.Nu mai putin de 75 de milioane de euro vor fi costurile suportate de Romania pentru inchiderea acestui depozit, considerat cea mai mare problema de mediu a Bacaului si a intregii regiuni.Halda de fosfogips masoara, in medie, 25 de metri inaltime, se intinde pe 16 hectare, in apropierea raului Bistrita, iar ... citește toată știrea