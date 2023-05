Una dintre cele mai mari companii din judetul Bacau, Combinatul chimic Chimcomplex (CRC) Borzesti are probleme. In primul trimestru, cifra de afaceri a fost in scadere, ajungand la 425 milioane lei, fata de 605 milioane lei in aceeasi perioada a anului trecut. "Cifra de afaceri a scazut cu 29,69% comparativ cu trimestrul I 2022, cauzata de scaderea cantitatilor vandute de societate, pe fondul unei reduceri a cererii din piata europeana", au spus oficialii companiei. Combinatul a functionat in ... citeste toata stirea