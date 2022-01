O explozie a avut loc joi seara la o casa de pe strada Plaiului, din cartierul bacauan Serbanesti. Cinci persoane au suferit arsuri pe fata si membre in urma deflagratiei. O puternica explozie s-a produs in seara zilei de joi, 13 ianuarie, la un imobil din Bacau, in urma careia a izbucnit un incendiu.Casa, cu o suprafata de 60 de metri patrati, s-a facut scrum, iar cinci persoane au fost ranite.Una dintre ... citeste toata stirea