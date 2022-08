Cine este bacauanul acuzat de moartea a 39 de migranti vietnamezi. Folosea mai multe nume ca sa isi piarda urma

Marius Draghici, un barbat de 48 de ani nascut in Onesti, judetul Bacau, a fost prins dupa ce a fost dat in urmarire internationala, fiind acuzat de autoritatile britanice de implicare in moartea a 39 de vietnamezi. Barbatul se ascundea intr-o locuinta inchiriata in Capitala. Marius-Mihai Draghici are 48 de ani si a fost depistat de politistii de la Directia de Investigatii Criminale din IGPR intr-o locuinta inchiriata din Sectorul 1 al Capitalei. El este suspectat de politistii din Marea ... citeste toata stirea