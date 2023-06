Doi frati din Bacau au lansat o afacere unica in Romania. Ei produc dispozitive medicale pentru procedurile in vitroExperienta in servicii de siguranta alimentara i-a determinat pe fratii Catalin si Andrei Butnaru, din Bacau, sa puna la punct o afacere cu dispozitive medicale pentru procedurile in vitro. Compania Biogen Vet este singura din Romania careproduce dispozitive medicale de diagnostic in vitro - recipiente pentru probe biologice, placi Petri, placi de reactie, varfuri de pipeta, ... citeste toata stirea