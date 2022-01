Comuna din Romania unde o casa se vinde cu 250 de euro. Cine poate beneficia de chilipir

Autoritatile locale din comuna bacauana Gura Vaii vor scoate la vanzare 129 de case construite in perioada 2005-2006. Imobilele sunt ideale pentru impatimitii de drumetii si trasee turistice, dar si pentru pasionatii de off-road. Primaria din comuna bacauana Gura Vaii va relua in perioada urmatoare procedura de achizitie a unei case cu 250 de euro. Este vorba de casele din satul Rotunda, localitate componenta a comunei Gura Vaii, judetul Bacau, care au fost construite in 2005-2006.Cele 200 de ... citeste toata stirea