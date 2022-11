Consiliul Judetean Bacau a preluat Spitalul Municipal

Pavilionul fostului Spital Municipal Bacau a trecut de la municipalitate in domeniul public al judetului, pentru a fi integrat in Spitalul Judetean de Urgenta, iar lucrarile incepute in urma cu 15 ani sa fie incheiate.Consiliul Local Bacau a dat unda verde proiectului prin care se va incerca obtinerea finantarii prin PNRR sau de la Banca Europeana pentru Investitii, asa cum a promis recent, ministrul sanatatii, Alexandru Rafila. "Sunt deja 15 ani de cand se lucreaza la acest spital municipal ... citeste toata stirea