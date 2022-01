Copil de trei ani, operat la inima, depistat cu COVID. Are nevoie de o noua interventie ca sa traiasca

Un copil de trei ani, cu o interventie pe cord, a fost depistat pozitiv cu COVID-19, la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, de unde medicii l-au transferat de urgenta la Spital "Sfanta Maria" din Iasi. Copilul este in stare critica, in sectia de Terapie Intensiva, si are nevoie de o noua interventie pe cord deschis, cel mai probabil urmand sa fie transportat la o clinica din Italia."Copilul a fost adus la spital in cursul zilei de sambata, pentru ca acuza o raceala. A fost testat, iar ... citeste toata stirea