Copil rapit si obligat sa munceasca la o stana. Agresorii vor face cate 6 ani de puscarie

Trei barbati au fost condamnati in prima instanta pentru trafic de minori, dupa ce au rapit un baiat de 12 ani si ulterior alti doi barbati pentru a munci in regim de sclavie la stana pe care o detineau. Copilul a fost plasat sub protectia statului pentru a fi recuperat dupa traumele rapirii.Tribunalul Bacau i-a condamnat pe Ioan Negrea, Benone si Marian Grezciuc la cate 6 ani de inchisoare pentru trafic de minori si trafic de persoane. Decizia nu este definitiva, fiind atacata la Curtea de ... citeste toata stirea