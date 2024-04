Cum arata cel mai impozant pod construit la ordinul domnitorului Stefan cel Mare. Inca exista si intra in restaurare

O asociatie din Transilvania a inceput in toamna anului trecut lucrari de restaurare a podului construit la ordinul lui Stefan cel Mare, in 1495, in satul Negoiesti, din comuna bacauana care poarta numele domnitorului.In apropiere, la Borzesti, locul unde s-a nascut si a copilarit domnitorul moldovean, este Biserica "Adormirea Maicii Domnului", ctitorita acesta in 1494.Podul de piatra al lui Stefan cel Mare este monument istoric clasificat A- de valoare nationala sau universala. Mai exista ... citește toată știrea