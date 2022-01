Cum arata o camera de hotel distrusa de clienti. "Turist in Romania... S-au intors valorile acasa..." | VIDEO

Un grup de turisti cazati la hotelul Dobru, din statiunea Slanic Moldova, judetul Bacau, au vandalizat camera in care au fost cazati. Clientii au spart televizorul, au aruncat coji de seminte peste tot si au umplut camera cu sticle si ambalaje goale. Un grup de turisti cazati zilele trecute la hotelul Dobru din statiunea Slanic Moldova au lasat in urma un dezastru greu de descris in cuvinte.Dupa plecarea acestora, camerista care venise sa faca curat in camera a ramas socata de ce au fost ... citeste toata stirea