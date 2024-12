Daruri din partea politistilor din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Brusturoasa

In spiritul Craciunului, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Brusturoasa au fost mesagerii Mosului si au organizat si indeplinit o misiune caritabila in comunele Palanca si Brusturoasa.Acestia au donat alimente, obiecte de imbracaminte, jucarii si dulciuri, unor familii nevoiase.In schimbul darurilor oferite, politistii au fost rasplatiti cu zambete, priviri emotionate si licariri de speranta in ochii copilasilor. ... citește toată știrea