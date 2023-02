Directoarea liceului din Bacau in care un elev si-a sechestrat si batut doi colegi a fost demisa

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Bacau a decis eliberarea din functie a directoarei Liceului Tehnologic ,,Dumitru Mangeron" Bacau, unde un elev de 15 ani i-a sechestrat, batut si umilit pe doi dintre colegii sai, faptele avand loc in una dintre baile unitatii de invatamant si fiind filmate. In cadrul anchetei interne, oficialii ISJ au constatat "cel putin sapte situatii de bullying", dintre care unele nu au fost raportate de catre conducerea scolii si au conchis ca acestea s-au produs in ... citeste toata stirea