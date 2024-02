DNA a ajuns la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau. Doi angajati au fost retinuti

Seful Serviciului Tehnic, Administrativ si Aprovizionare din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau si economistul unitatii au fost retinuti de procurorii anticoruptie pentru 24 ore sub acuzatiile de luare de mita iar un om de afaceri a fost pus sub control judiciar, pentru dare de mita, informeaza un comunicat de presa al DNA.Potrivit anchetatorilor, in cursul lunii februarie 2024, in contextul derularii unui contract de executie privind efectuarea unor lucrari de intretinere si ... citește toată știrea