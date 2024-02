Doar 37% dintre elevii bacauani au luat nota de trecere, la matematica, la simularea de Evaluare Nationala 2024

Inspectoratul Scolar Judetean Bacau a centralizat rezultatele obtinute de elevii claselor a VIII-a care au participat la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale din acest an scolar, organizata la nivel national.In judetul Bacau, au fost 142 centre de examen, in acele unitati de invatamant care au in structura si clase de gimnaziu, unde au asigurat scanarea si incarcarea lucrarilor pe platforma informatica dedicata 391 de profesori asistenti.Simularea din acest an s-a ... citește toată știrea