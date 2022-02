Doi copii care se jucau pe gheata au cazut in apele raului Bistrita. Unul era constient, celalalt a fost resuscitat

Pompierii din Bacau au intervenit pentru salvarea a doi copii care au cazut in apa inghetata a raului Bistrita. Ei s-au jucat pe gheata, iar aceasta s-a spart sub greutatea lor. Doi copii cazuti in apele raului Bistrita, in municipiul Bacau, in timp ce se jucau pe gheata, au fost scosi, vineri dupa-amiaza, 4 februarie, de echipajele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Unul dintre ei era constient, dar celalalt era in stop cardio-respirator, fiind resuscitat. ... citeste toata stirea