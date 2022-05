Doi jandarmi aflati in timpul liber au salvat un barbat care se spanzurase cu bluza de trening

Doi jandarmi ai Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau au salvat un tanar care se spanzurase in apropiere de podul de la Serbanesti, din Bacau. Doi jandarmi din Bacau au avut parte de o seara de pomina, marti, 3 mai. Cei doi isi faceau alergarea obisnuita, cand atentia le-a fost atrasa de un grup de tineri."O seara obisnuita in care Ioan si Vali alergau pe malul lacului Serbanesti, din Bacau, asa cum fac in fiecare zi. La un moment dat, pe un pod dezafectat care traversa apa, au vazut cativa tineri. ... citeste toata stirea