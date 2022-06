Doi politisti din Bacau au salvat viata unui barbat cazut pe strada in stare de inconstienta

Politistii i-au acordat primul ajutor barbatului inconstient pana la sosirea unei ambulante, iar apoi au asistat echipajul medical si s-au asigurat ca victima va ajunge rapid la spital pentru a primi ingrijiri medicale de specialitate. In timp ce se aflau in misiune de patrulare in municipiul Bacau, doi politisti au observat o persoana ce se afla cazuta pe strada, fiind in stare de inconstienta.Cei doi politisti s-au indreptat imediat catre locul unde se afla barbatul in cauza si au inceput ... citeste toata stirea