Doi preoti au pus o cruce in "curba mortii", intre Onesti si Bacau, ca sa-i fereasca pe soferi de accidente

Zeci de accidente grave soldate cu numerosi morti si raniti au avut loc in ultimii ani in aceasta zona. Doi preoti din judetul Bacau au venit acum cu initiativa montarii unei cruci in "curba mortii", cu speranta ca ii va proteja pe soferi de accidente. In Vinerea Mare, doi preoti din judetul Bacau, Ioan Bargaoanu si Florin Ionita, care slujesc la parohia Bratila de Jos, din judetul Bacau, au instalat si sfintit o cruce in "curba mortii" de pe DN11, intre Onesti si Bacau.Curba este extrem de ... citeste toata stirea