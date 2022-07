Doi tineri cu varste de 15, respectiv 22 de ani, inecati dupa ce masina in care se aflau a cazut intr-un canal VIDEO

Doi tineri din localitatea bacauana Homocea au murit inecati, miercuri dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut in apele unui canal, fiind vazut de catre trecatori care au sunat la 112. Primele verificari arata ca masina in care cei doi se aflau nu circula pe un drum public. Apelul la 112 a fost miercuri dimineata, la ora 8:30, de catre o persoana care a observat, in apele unui canal de scurgere a raului Siret, la limita judetelor Vrancea si Bacau se observa un autoturism ... citeste toata stirea