Dosar penal pentru barbatul care si-a inecat copiii

Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a deschis un dosar penal in rem pentru infractiunea de omor calificat, in cazul celor doi copii care ar fi fost inecati de tatal lor, duminica, in raul Siret."Prin ordonanta procurorului s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat, in forma violentei in familie. Concluziile preliminare medico-legale au stabilit ca decesul celor doua victime s-a produs prin inec in apa. Cercetarile penale continua in ... citeste toata stirea