Dosar penal pentru distrugerea unui autobuze prin incendiu

Politistii din Bacau au deschis, vineri, un dosar penal pentru distrugere in cazul incendiului care a afectat opt autoturisme si un microbuz."La data de 16 septembrie, politistii bacauani au fost sesizati, prin 112, despre faptul ca in curtea unei institutii publice din Bacau ar fi izbucnit un incendiu. (...) Politistii au constatat ca noua autoturisme au fost afectate de incendiu, fara a fi inregistrate victime. Cercetarile continua in acest caz, in cadrul unui dosar penal sub aspectul ... citeste toata stirea