Drifturi in zapada, pedepsite cu amenzi, la Bacau

Mai multi soferi au ramas ieri fara permise de conducere, dupa ce au facut drifturi in parcarea supermarketului Auchan din municipiul Bacau."La data de 28 ianuarie a.c, in intervalul orar 21.00-24.00, politistii Biroului Rutier Bacau au actionat pe raza municipiului pentru combaterea conducerii agresive in randul conducatorilor auto. 23 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 16.530 de lei, din care 15 pentru conducere agresiva au fost aplicate de ... citeste toata stirea