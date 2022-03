Drumul care leaga orasele Targu Ocna si Slanic Moldova intra in reparatii

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi anunta demararea lucrarilor pentru punerea in siguranta a drumului DN 12B, din exteriorul localitatii Targu Ocna. Potrivit institutiei, lucrarile vizeaza, in prima faza, eliminarea riscului caderii pietrelor de pe versanti, avand in vedere evenimentele de acest gen petrecute in mod repetat pe sectorul mentionat, de natura sa puna in pericol atat siguranta sistemului rutier, cat mai ales a participantilor la trafic.In acest timp, vor fi executate ... citeste toata stirea