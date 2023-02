Elevul din Bacau care a batut doi copii cu cerinte speciale a fost retinut

Elevul in varsta de 15 ani care a batut si umilit doi colegi cu cerinte educationale speciale, in toaleta Colegiului Tehnic "Dumitru Mangeron" din municipiul Bacau, a fost retinut de politisti pentru 24 ore."In urma probatoriului administrat, politistii au luat masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore a tanarului in varsta de 15 ani, banuit de comiterea infractiunii de lovire sau alte violente. Totodata, facem precizarea ca, atat politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara, cat si ... citeste toata stirea