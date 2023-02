Elevul din Bacau care a umilit doi colegi a fost arestat. El i-a bagat cu capul in WC

Elevul in varsta de 15 ani, retinut dupa ce a agresat si umilit doi colegi in interiorul Colegiului Tehnic "Dumitru Mangeron" din municipiul Bacau, a fost arestat preventiv pentru 20 de zile.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau, subcomisarul Catalina Paduraru, a anuntat ca minorul este acuzat de loviri sau alte violente si lipsire de libertate."Politistii bacauani au continuat administrarea probatoriului in cazul tanarului de 15 ani, retinut pentru loviri ... citeste toata stirea