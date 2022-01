Fata de 13 ani, in stare grava dupa ce a fost lovita de tren, in Gara Bacau. A traversat liniile fara sa se asigure

O copila de 13 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de o locomotiva, in Bacau. Fata a traversat liniile de cale ferata in graba, fara sa se asigure. Acum ea se afla internata la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi. Un cumplit accident a avut loc miercuri, 26 ianuarie, in gara din Bacau.O copila de 13 ani, din Bacau, a traversat liniile de cale ferata, sarind gardul despartitor al celor doua linii. Fara sa se asigure, a incercat sa traverseze linia de cale ferata, ... citeste toata stirea