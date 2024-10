Filmul crimei din Bacau: fratii tinerei de 18 ani, ucise in propria casa, au asistat la scenele terifiante. De ce a atacat-o vecinul

O tanara de 18 ani din Bacau a fost omorata de un vecin, care a intrat in casa ei. Barbatul a cerut un foc, dupa ce a fost refuzat, barbatul a atacat-o cu un obiect ascutit. Fata a ajuns la spital in stare critica, dar medicii nu au reusit sa o salveze.Un incident tragic a avut loc in judetul Bacau, unde o tanara de 18 ani a fost injunghiata in propria locuinta. In momentul atacului, adolescenta se afla acasa impreuna cu cei doi frati ai sai, gemeni, de noua ani.Individul a intrat in ... citește toată știrea