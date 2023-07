Un incendiu puternic a izbucnit astazi in municipiul Bacau, la garajele situate in spatele cladirii Taxe si Impozite.Focul se manifesta intr-o maniera violenta pe o suprafata de peste 300 de mp, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere.In jurul orei 11. 30, pompierii bacauani au fost solicitati sa intervina in municipiul Bacau, strada Vasile Alecsandri, in urma unui apel care anunta producerea unui incendiu de urgenta. La locul indicat s-au deplasat trei ... citeste toata stirea