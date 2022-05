Folosind documente false, o bacauanca a luat credite de 56.000 de lei

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au finalizat cercetarile intr-un dosar penal in care o femeie este acuzata ca a obtinut mai multe credite bancare prezentand documente false.Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul principal Catalina Paduraru, a declarat, marti, ca prejudiciul in acest dosar este de 56.000 lei.'Din cercetari a reiesit faptul ca, o femeie de 61 ani, din Bacau, fiind in imposibilitatea de a obtine imprumuturi, avand in vedere ca nu figura ... citeste toata stirea