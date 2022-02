Fost consilier local, acuzat de ANI ca a aprobat o hotarare pentru spatiul unde functiona firma sa

Inspectorii de integritate il acuza pe un fost ales local din Consiliul Local al orasului Buhusi, judetul Bacau, de conflict de interese administrativ. Reprezentantii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) spun ca Dumitru Florin Buzdugan, fost consilier local in Consiliul Local al orasului Buhusi in perioada 2016-2020, s-a aflat in conflict de interese administrativ."In perioada exercitarii mandatului de consilier local, Buzdugan Dumitru Florin a participat la deliberarea si adoptarea ... citeste toata stirea