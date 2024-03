Fostul primar al Bacaului, Cosmin Necula, achitat intr-un dosar DNA. Pe fond primise trei ani de inchisoare, cu suspendare

Curtea de Apel Bacau i-a achitat astazi pe fostul primar Cosmin Necula dar si pe viceprimarul Daniel-Dragos Stefan, care au fost trimisi in judecata, in 2019, pentru abuz in serviciu si un prejudiciu de peste o jumatate de milion de lei.Procurorii Anticoruptie i-au acuzat de savarsirea infractiunii de participatie improprie (sub forma determinarii) la infractiunea de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.Procurorii precizeau in ... citește toată știrea